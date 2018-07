Nissan GT-R50, bolide da 900mila euro

Nissan e Italdesign lanciano un bolide in edizione limitata al Festival della Velocità di Goodwood. Parliamo della GT-R50. Supercar da 900mila euro. Verrà prodotta in appena cinquanta esemplari, con ogni modello disegnato in relazione alle esigenze del cliente. Basata sulla Nissan GT-R NISMO, con il motore V6 VR38DETT che sfoggia 120 CV in più rispetto al propulsore originario (potenza 720 CV e 780 Nm di coppia), l’auto è frutto della progettazione e costruzione di Italdesign, con interni ed esterni curati invece dalle divisioni Nissan design Europa e America. Insomma un concentrato di potenza e tecnologia curato nei minimi dettagli.