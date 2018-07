La turbina genera energia dal traffico

Traffico, autostrade affollate. A chi piacciono? A nessuno. Ma se questo tormento che gli automobilisti devono sopportare specialmente nelle città a arterie stradali più trafficate del pianeta diventasse un’opportunità per produrre qualcosa di positivo? Ebbene, i ricercatori turchi delle Deveci Tech stanno sperimentando una turbina verticale ribattezzata Enlil. Quando viene posizionata tra le due carreggiate sfrutta il passaggio di veicoli ad alta velocità per far ruotare le sue pale e produrre così energia elettrica. Senza contare che anche il vento contribuirebbe a questa operazione.