Blitz della polizia nel centro sociale Askatasuna, Torino. Gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile di corso Regina Margherita. 19 le misure cautelari. I provvedimenti riguardano l'indagine sui tafferugli scoppiati in via Roma al corteo del Primo Maggio del 2017. Gli incidenti al corteo si verificarono quando lo spezzone antagonista, composto da circa 200 persone, cercò di raggiungere piazza San Carlo, dove erano in corso i comizi dei sindacati. Gli attivisti incontrarono uno sbarramento delle forze dell'ordine e dal loro gruppo partì un fitto lancio di uova, pietre e bastoni. Sul proprio profilo Facebook "Askatasuna" definisce l'azione della polizia come una "grossa operazione repressiva".