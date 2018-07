Festa di note per ricordare le giovani staffette partigiane Libera e Vera Arduino

'Libera e Vera come la Resistenza' è il titolo della serata organizzata per ricordare le due giovani sorelle partigiane uccise nel 1945 a pochi passi dal parco della Pellerina. Dopo l'esibizione della cantante italo-sudanese Amira Kheir, che ha proposto blues sahariano mescolato a jazz e la versione 'live' del programma di Radio Capital 'Parole Note', sul palco del Parco della Tesoriera è salita Teresa De Sio. 'Libera e Vera come la Resistenza' è un progetto realizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con Arci Piemonte, Anpi, Città di Torino, Circoscrizione 4, e con il coinvolgimento di associazione Tedacà, Evergreen Fest, Parole Note (Radio Capital).