“Abbandonata viva in mare”, la denuncia di Open Arms

Durissima denuncia della Ong Proactiva Open Arms che mostra in un video postato su Twitter il salvataggio di un migrante abbandonato in mare ancora vivo accanto ai corpi di una donna e di un bambino. “Denunciamo l'omissione di soccorso nelle acque internazionali e l'abbandono di una persona in vita e i cadaveri di un bambino e di una donna dalla presunta Guardia costiera libica – scrive su Twitter la Ong - che l'Italia legittima. Ogni morte è una diretta conseguenza di quella politica”