Il volo dei cuccioli verso la libertà

Tornati liberi 14 esemplari della rara ghiandaia marina e di altre decine di esemplari appartenenti a specie protette come frosoni, taccole, cardellini e verzellini sequestrati 10 giorni fa in provincia di Rieti e a Roma dopo essere stati sottratti ai bracconieri che li avevano ‘rapiti’ dai nidi. Accolti nei giorni scorsi al Centro recupero della Lipu, gli uccelli sono stati liberati in tempi rapidissimi per limitarne al massimo lo stress. Grazie dunque al via libera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, buona parte degli esemplari sequestrati è stata riportata, alla presenza dei Carabinieri Forestali del Comando di Vejano, nei pressi dei nidi a quali erano stati strappati e presto potranno ricongiungersi con esemplari adulti della loro stessa specie