Le armi 'segrete' di Putin

Nuovi video diffusi dal ministero della Difesa russo sulle ultime armi all'avanguardia presentate per la prima volta dal presidente Vladimir Putin a marzo. Gli armamenti 'futuristici', alcuni dei quali sono già in servizio, sono progettati per dare alla Russia una forte deterrenza contro qualsiasi aggressione esterna. Tra questi, il missile ipersonico Kinzhal, che come scrive il ministero della Difesa russo, "è in grado di superare di ben 10 volte la velocità del suono. Viene lanciato da un jet da combattimento MiG-31 ad alta quota e ha un'autonomia effettiva di 2.000 chilometri. Il Kinzhal può essere equipaggiato con testate nucleari e convenzionali ed è in grado di penetrare le difese aeree più elaborate".