Sos per il piccolo Uka, orango abbandonato

Era stato abbandonato in una gabbia di un metro per un metro al buio. Il piccolo Uka, un cucciolo di orangutan del Borneo, ritrovato in pessime condizioni dai volontari dell’International Animal Rescue ha ora bisogno di cure urgenti. Il piccolo quando è stato ritrovato nell'oscurità della sua cassa era in piedi su un letto di frutta marcia, feci e stracci imbevuti di urina. Sottomesso e svogliato, faceva fatica a respirare con il naso che colava e gli occhi che lacrimavano. Uka è affetto da un virus influenzale. Se non fosse stato ritrovato sarebbe morto in breve tempo. Attualmente è ricoverato nel centro veterinario dell’International Animal Rescue ma non è ancora fuori pericolo. Chi volesse contribuire alle spese mediche per riportarlo in salute può fare una donazione (https://www.internationalanimalrescue.org/donate?currency=EUR)