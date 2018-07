Vacanze ai Caraibi in un mare di plastica

L'altra faccia dei Caraibi. A Santo Domingo spiagge e palme con l'acqua turchese convivono con un mare di plastica. A denunciare la situazione attuale l'Ong Parley for the Oceans che ha pubblicato questo video girato sulla costa della capitale della Repubblica Dominicana. Non si vede l'acqua del mare, le onde si muovono sotto la plastica. Senza parole. Per risolvere l'emergenza l'Ong fa sapere di aver messo in campo "volontari, militari e 500 lavoratori pubblici. Tutti mobilitati in questa operazione di pulizia. In tre giorni - spiega l'Ong - abbiamo rimosso oltre 30 tonnellate di rifiuti, ma come vedete c'è ancora molto da fare". (Video, Parley for the Oceans)