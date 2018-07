E' stato chiamato "l'Indio delle buche", unico sopravvissuto della sua tribù, composta da sei persone, sterminata da alcuni agricoltori nel 1995. E' solo da 22 anni. A riprenderlo i ricercatori del Funai, ente governativo del Brasile che si occupa di difendere e preservare le comunità indigene dell'Amazzonia. Le immagini sono state poi diffuse sui canali social dalla Fundação Nacional do Índio. ''Sta bene - affermano dal Funai - cura la papaya, il mais. Ha un'ottima forma fisica''. L'uomo che si vede nel video dovrebbe avere circa 50 anni. "Indio delle buche" per la sua abilità nello scavare. Non vuole inoltre avere contatti con l'esterno. Secondo i dati dal Funai sono 113 le tribù rimaste isolate che abitano l'Amazzonia brasiliana. Il problema vero è che più l'Amazzonia viene penetrata maggiore è la possibilità di incontrare gli appartenenti alle 113 tribù minacciate dalla deforestazione. (Video Fundação Nacional do Índio)