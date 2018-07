L'attacco mortale del killer degli abissi

500 metri di profondità. Al largo di Pea Island, North Carolina. Questo video realizzato dal NOAA, Office of Ocean Exploration and Research, ente governativo Usa dedicato all'esplorazione e alla ricerca negli oceani mostra il micidiale attacco di un pesce demersale che cattura una barracudina, non lasciandole scampo. La specie dei pesci demersali possiede qualità non indifferenti. Nuotano come tutti gli altri pesci ma per cacciare rimangono nel fondale, dove trovano il nutrimento e sferrano i loro agguati mortali. Nel video, postato su Facebook dallo stesso NOAA, I ricercatori spiegano:"Grazie a queste immagini abbiamo la possibilità di documentare un evento predatorio nel mare più profondo, gettando luce sui legami che intercorrono tra gli animali che vivono nella colonna d'acqua e quelli che abitano il fondale marino". (Video courtesy NOOAA)