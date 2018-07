Così a 15 anni ha salvato uno squalo

Un pescecane era rimasto intrappolato tra le rocce a causa del mare forte sulla spiaggia di Block Island, nel Rhode Island. E una ragazzina vedendolo in difficoltà non ci ha pensato due volte a intervenire: ha afferrato per la coda lo squaletto e lo ha aiutato a riprendere il mare. L’intervento, filmato dal padre e postato su Twitter @Eweather13 è diventato virale