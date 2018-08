Salvini ‘Vù cumprà’, Tv Boy colpisce ancora

Dopo il bacio con Di Maio ‘premonitore’ dell’accordo Lega-5 Stelle, subito rimosso dai muri di Roma, lo street artist torna a prendere di mira il ministro dell’Interno trasformandolo questa volta in un venditore ambulante da spiaggia. L’opera ‘Matteo il ‘Vù cumprà’ è comparsa un paio di giorni fa in Sicilia, a Giardini Naxos contro le sanzioni previste contro chi acquista dagli ambulanti dall’operazione Spiagge Sicure. “Affinché ci sia maggiore sicurezza sulle spiagge italiane Matteo Salvini – scrive sulla propria pagina Facebook Tv boy - ha deciso di presentarsi in prima linea come rivenditore ambulante autorizzato di articoli da mare”