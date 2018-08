A Terracina il mito di Ulisse sorge all'alba

'Ulisseeledonne', ma non un Ulisse qualunque: un affabulatore non bello ma capace di tenere tutte le tipologie di donna, da Calipso a Nausicaa, da Circe a Penelope. Rocco Ciarmoli, noto 'gigolo' di Zelig, è il protagonista dello spettacolo ideato e diretto da Laura De Marchi, in scena al Tempio di Giove di Terracina domenica 5 e domenica 26 agosto alle 6.00 del mattino. Un'esperienza unica, in cui la mitologia incontra la modernità dei rapporti tra uomo e donna. Lo spettacolo è inserito nell'ambito della rassegna 'Alba al Tempio', organizzata in collaborazione con CoopCulture.