Il caldo aguzza l’ingegno. Così le iene fanno la doccia

Solitamente dormicchiano all’ombra nelle ore più afose ma con il caldo afoso di questi giorni tre iene maculate del parco Natura Viva di Bussolengo non si sono lasciate sfuggire l’utilità della girandola d’acqua che tutti i giorni innaffia il loro reparto. Per una buona mezzora, spiati dall’occhio della telecamera di sorveglianza, i tre giovani maschi si sono cimentati in giochi e acrobazie di gruppo sotto il getto che proveniva dall’alto inseguendolo per bagnarsi