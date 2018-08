Cinofili e team Usar cercano i dispersi

Le squadre dei cinofili e del team Usar (Urban Search and Resuce) al lavoro, nel video dei Vigili del Fuoco, per la difficile ricerca dei dispersi tra le macerie del ponte Morandi, a Genova. Secondo il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi: "Ci potrebbero essere ancora 10-20 persone disperse". Sabato, in coincidenza con i funerali di Stato cui parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Italia sarà unita in una giornata di lutto nazionale.