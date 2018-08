Si continua a scavare senza sosta tra le macerie del ponte Morandi. Il bilancio delle vittime è di 38 morti (non 39 come reso noto ieri), ma sembra destinato ad aggravarsi. Lo confermano le parole del procuratore capo di Genova Francesco Cozzi: "Ci potrebbero essere ancora 10-20 persone disperse". Sabato, in coincidenza con i funerali di Stato cui parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Italia sarà unita in una giornata di lutto nazionale. (Video Vigili del Fuoco).