L'isola della marijuana' sul Po

I carabinieri di Chivasso, Torino, in collaborazione con i colleghi forestali e con il supporto del Nucleo Elicotteri, hanno arrestato due albanesi per coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 17 agosto, a San Sebastiano Po, lungo le rive del fiume Po, i militari hanno scoperto una piantagione di marijuana e hanno arrestato i due uomini (contadini e guardiani) che ne curavano la coltivazione. La droga era coltivata in una zona boschiva su un isolotto. Le piante trovate erano alte fino a due metri.