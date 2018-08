Pollino, salvataggio con l'elicottero

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei dispersi sul torrente Raganello, colti di sorpresa. Travolti da un fiume di fango mentre facevano canyoning, attraversando a piedi il letto del corso d'acqua nel Parco del Pollino. 10 gli escursionisti morti nelle gole del torrente a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. 33 invece le persone tratte in salvo, tra gruppi organizzati ed escursionisti solitari, dai soccorritori che per tutta la notte sono andati avanti con le ricerche nelle gole del Raganello. Nel video uno dei salvataggi. (Video Vigili del Fuoco)