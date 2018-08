Da settembre ‘abbracci gratis’ in piazza

Incontrarsi in piazza, in strada, al mare, in campagna, in montagna, al centro commerciale o in un qualsiasi luogo pubblico e abbracciare sconosciuti. E’ l’iniziativa lanciata in tutta Italia tramite Facebook dalla pagina ‘Con-tatto Abbracci Gratis’. Per accorciare le distanze tra bianchi, neri, gay, vecchi, bambini, uomini, donne e ritornare in modo sincero ad essere umani. Si parte il 15 settembre da Torino per proseguire, a seconda della scelta di chi su Facebook si candida a essere il referente per le varie città, con date fino a ottobre. Per partecipare basta recarsi nel luogo indicato con un cartello con scritto "Abbracci Gratis" o "Abbracciami" o "Mi Abbracci" "Io mi fido" e un foulard da usare – solo se lo si vuole – per bendarsi e comunicare solo attraverso l’abbraccio.