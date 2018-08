“Basta cicche in spiaggia”, la lezione del bagnino sardo

Luca Sestri, bagnino sulla spiaggia di Santa Reparata a Santa Teresa di Gallura non ne poteva più dell’inciviltà dei villeggianti. E megafono alla mano ha deciso di dare a tutti una bella lezione di civiltà. Megafono alla mano si è rivolto “soprattutto ai fumatori e alle fumatrici che abbandonano i mozziconi sulla spiaggia. A casa vostra non fate così e allora non fatelo neanche qua. Questa spiaggia è un regalo della natura e ogni giorno ci accoglie a braccia aperte perciò merita rispetto. Venite da me che vi consegno il posacenere e ricordatevi che siamo in Sardegna”. Il messaggio del bagnino, ripreso e postato sulla sua pagina Facebook ha conquistato tutti incassando anche i complimenti di molti fumatori.