Bimbo in trappola, le immagini del salvataggio

Legato sul seggiolino di dietro dell’auto sommersa dall’acqua fino ai finestrini. Tanta paura ma nessuna conseguenza per un bimbo di quattro anni, in macchina con i genitori, tratto in salvo dalla polizia di Grottaglie dopo il nubifragio che ha colpito ieri la zona del tarantino causando vasti allagamenti. Il bambino è stato preso in braccio da uno degli agenti intervenuti sul posto e portato sull’auto di servizio. Subito dopo, sono stati tratti in salvo anche i giovani genitori del bimbo e altre persone intrappolate nelle auto