La megattera salva il suo cucciolo

Per proteggere il suo cucciolo da un branco di cinque maschi che avrebbero potuto fargli male, mamma megattera adotta una straordinaria strategia, filmata in Australia, dalla Whale Watch Western Australia. Azione eseguita in modo quasi meccanico. Come mostrano queste immagini il cucciolo scivola di continuo, sul dorso della madre per evitare il contatto con i maschi. Tutta la scena è stata ripresa nella Flinders Bay, nei pressi di Augusta, in Australia. (Video Whale Watch Western Australia)