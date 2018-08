Scappa dal circo e si fa il bagno

Un elefante è scappato da un circo e ha deciso di farsi un bel bagno. Siamo sulla spiaggia di Santa Maria del Cedro, sulla costa tirrenica, provincia di Cosenza. Il video è stato diffuso da Essere Animali. "Questo è un comportamento naturale per lui, le esibizioni che è costretto a fare davanti al pubblico no", si legge nel post dell'associazione. Dalla clip si percepisce l'unico interesse dell'animale finalmente libero: quello di avvicinarsi al mare e immergersi nell'acqua per trovare refrigerio. In precedenza altre persone lo avevano visto mentre si aggirava da solo per le strade. L’elefante era arrivato in città con un circo e non è chiaro come si sia allontanato.