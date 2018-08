Per chi vuole provare l'adrenalina allo stato puro, in Nuova Zelanda, c'è un posto fatto apposta per temerari senza paura. Parliamo dello Shotover Canyon Swing a Queenstown, uno dei più famosi siti per il bungee jumping. Tra le attrazioni ce ne è una che vale la pena menzionare. Come si chiama? "La sedia della morte". I jumper vengono legati ad una sedia di plastica e lanciati nel vuoto per 110 metri sullo splendido Shotover Canyon. La velocità raggiunta: oltre 90 km/h. In alternativa ci si può buttare anche da un apposito scivolo o in sella ad una bicicletta. (Video Facebook/AddtoBucketlist)