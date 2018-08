Apnea, mamma italiana da record

Mariafelicia Carraturo, 48 anni, mamma italiana, ha stabilito il nuovo record del mondo di apnea. E' scesa in assetto variabile a una profondità di -115 metri in 3 minuti e 4 secondi, sopportando una pressione di quasi 13 atmosfere. L'impresa è stata compiuta dalla napoletana a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Carraturo ha anche battuto il record di atleta italiana più adulta ad aver mai conquistato un primato mondiale. (Video FreedivingWorld)