Pesci cadono dal cielo

Centinaia di piccoli pesci lanciati da un aereo per ripopolare i laghi di montagna dello Utah. Stati Uniti. A prima vista, veder precipitare dal cielo e da un altezza rilevante tutti questi pesci lascia interdetti. Ma secondo lo Utah Division of Wildlife Resources, il 95% sopravvive al lancio grazie alle loro piccole dimensioni, tra i 2,5 e i 7,5 centimetri. Il video è stato pubblicato su Twitter dallo Utah Division of Wildlife Resources.