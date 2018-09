Il boato è spaventoso, bomba esplode in mare

Prima un boato spaventoso, poi un muro d'acqua. Sono tra gli effetti del brillamento di una bomba tedesca della seconda guerra mondiale effettuato degli specialisti della marina inglese. A ritrovarla, un pescatore sulla costa di Clacton-on-Sea, Essex. L'ordigno - come spiega la Royal Navy che ha postato il video su Twitter - e' stato fatto esplodere in tutta sicurezza per i cittadini britannici. Per l'ambiente marino però non possiamo saperlo. (Video Twitter/ Royal Navy)