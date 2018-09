“Su di noi nemmeno una nuvola”, Pupo riporta la calma in aereo

Quasi un’ora di ritardo accumulato in partenza per il volo Alitalia Lamezia Terme-Roma aveva fatto arrabbiare non poco i passeggeri creando tensione a bordo. Così la hostess per tentare di calmare gli animi ha chiesto aiuto a un passeggero speciale, Enzo Ghinazzi, di ritorno da un concerto vicino Vibo Valentia. Pupo – come riporta il quotidiano locale ‘Il Lametino’ non se lo è fatto ripetere due volte e prendendo il microfono di bordo ha intonato uno dei suoi più noti successi. Il fuoriprogramma ha subito tranquillizzato la situazione con i passeggeri non più impegnati a lamentarsi ma a riprendere col cellulare il concerto ad alta quota. (Video Instagram/domy_zoccali)