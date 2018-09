Tutti gli asteroidi che 'minacciano' la Terra

Straordinaria ma anche impressionante animazione della Nasa che ci rivela per la prima volta la mappa degli asteroidi che orbitano nel nostro Sistema solare. E in funzione del tempo: da quelli osservati e identificati nel 1999 fino al 2018. Quelli più lontani da noi sono indicati in arancione mentre sono blu quelli le cui orbite si avvicinano maggiormente al nostro Pianeta. Sono davvero tantissimi, e vederli tutti insieme mette in effetti in soggezione. Ma niente panico: nonostante se ne nutrano molti film catastrofisti, il pericolo che nel futuro immediato vi sia un impatto è molto basso. Peraltro le agenzie spaziali stanno elaborando piani per difendere la Terra da questi corpi rocciosi vaganti per il Cosmo.