Karaoke flop per Tiziano Ferro in Portogallo

Clamorosa delusione per Tiziano Ferro che in un locale di Praia de Albufeira, in Portogallo, si è cimentato al karaoke nel successo di John Legendi 'Ordinary People' senza rivelare la sua identità. Risultato? Il pubblico lo ha completamente ignorato. "Imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke - ha commentato autoironico il cantante postando su Instagram il video - . Torno al mio repertorio, meglio!"