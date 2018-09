Carne fresca H 24, arriva il distributore automatico

Siete carnivori e avete bisogno di carne fresca 24 ore su 24? Se proprio ne avete bisogno dovete andare in America. La macelleria di carni Applestone Meat Company, nello stato di New York, ha infatti aperto due punti vendita per la distribuzione di carne. La novità sta nel fatto che non c'è il macellaio e non c'è il bancone. Si tratta infatti di distributori automatici, come quelli che che siamo abituati a vedere in ufficio o in stazione. Insomma quelli che distribuiscono snack e bibite. "La carne - assicura la Applestone Meat Company - è refrigerata in modo da conservarsi al meglio e non resta comunque mai più di una settimana nel distributore, garantendone la freschezza e qualche giorno in più di stagionatura che migliora gusto e tenerezza". il punto vendita principale è composto da ben quattro vetrine. Ognuna è dedicata a una tipologia specifica: manzo, agnello, maiale e salsicce; in totale contengono 150 tagli e vengono rifornite tutti i giorni.