Taser, parte la sperimentazione

Parte ufficialmente oggi mercoledì 5 settembre, in 12 città italiane, la sperimentazione del Taser. La pistola a impulsi elettronici sarà in dotazione a poliziotti, carabinieri e militari della guardia di finanza, che hanno svolto un periodo di formazione e addestramento, come mostra il video diffuso dalla Polizia di Stato. L'arma debutta a Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Catania e Palermo e sarà uno strumento alternativo alla pistola nel controllo del territorio e negli interventi in cui è necessario inibire i movimenti delle persone.