Una Bugatti Chiron di mattoncini Lego? C'è, e funziona davvero

Con i mattoncini Lego Technic si può costruire letteralmente qualsiasi cosa, persino una supercar a grandezza naturale… che può essere guidata davvero. Parliamo della incredibile Bugatti Chiron, ricostruita con gli emblematici mattoncini colorati per poter camminare su una pista vera, potendo contare unicamente sulle Power Functions di Lego. Come nasce il progetto? Con oltre 1.000.000 di componenti Lego Technic, tra cui 2.304 motori e 4.032 ruote dentate. Niente colla. Pensate: il motore della Bugatti Lego, in scala 1:1, dal peso di 1,5 tonnellate, è in grado di generare 5,3 cavalli e una coppia di 92 Nm, raggiungendo una velocità superiore a 20km/h. Capolavoro di ingegneria e design, è stato assemblato nello stabilimento Lego. (Video Lego - Bugatti) di Kladno, nella Repubblica Ceca.