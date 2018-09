Ripulire gli oceani dalla plastica, iniziata l'impresa

E' partito dalla baia di San Francisco il progetto "The Ocean Cleanup". Parliamo di un'operazione di pulizia del mare unica nel suo genere. Obiettivo: ripulire gli oceani dalla plastica. Ma come? Attraverso un grosso tubo di gomma lungo 600 metri, ideato dal 24enne olandese Boyan Slat. Il 'macchinario' trainato da Alameda, vicino a San Francisco, fino in mare aperto con l'aiuto di un rimorchiatore sarà testato nell’Oceano Pacifico, tra la California e le Hawaii, dove si trova il Pacific Trash Vortex, la grande isola di plastica galleggiante, chiamata "Great Pacific Garbage Patch". Come funziona? Il tubo si apre fino a creare una sorta di insenatura artificiale, così da convogliare e trattenere i rifiuti che galleggiano sulla superficie dell’acqua. L'olandese Slat, che ha fondato la ong Ocean Cleanup e ha progettato la macchina per raccogliere rifiuti plastici dal mare sfruttando le correnti oceaniche, è riuscito in questi anni a conquistare investitori, numerose università e aziende. (Video - Ocean Clean Up/Live U)