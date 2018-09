Salvini contro l’Onu: “Valuteremo se finanziarli ancora”

Dopo la decisione di inviare personale Onu in Italia per vigilare sull’aumento di atti di razzismo annunciata ieri dall’Alto commissario della Nazioni Unite per i diritti umani Bachelet, il ministro dell’Interno su Twitter avverte: “Ogni anno l’Italia dà all’Onu più di 100 milioni di euro. Se questi signori si permettono di dare lezioni agli italiani, valuteremo sull’utilità di continuare a versare così tanti soldi per finanziare sprechi e mangerie. Il razzismo vadano a cercarlo altrove”.