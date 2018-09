The Predator, il final trailer italiano

La 20th Century Fox ha appena rilasciato il final trailer italiano di The Predator, nuovo film diretto da Shane Black appartenente alla saga di Predator e che vedremo nelle nostre sale tra un mese, esattamente l’11 Ottobre. The Predator è il quarto capitolo del franchise Predator, nato per la prima volta nel 1987 grazie a John McTiernan. Nel tempo abbiamo visto tante evoluzioni di questo franchise, compreso uno spin-off assieme ad Alien. Shane Black ha voluto, invece, ritornare sull’originale linea cronologica dell’horror fantascientifico. In questo nuovo capitolo, dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell’universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.