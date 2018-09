“Hai Twitter!”, Crozza porta Salvini sul balcone di piazza Venezia

Nel promo della trasmissione ‘Fratelli di Crozza’, al via con una nuova stagione sul Nove da venerdì 28 settembre, il comico genovese lancia una nuova imitazione, quella del ministro dell’Interno trasformato in un moderno Mussolini che, smartphon in mano, arringa alla folla dal balcone di piazza Venezia usando frasi storiche del Duce riaggiornate e corrette in chiave moderna e satirica come: “L’ora della diretta social è giunta”