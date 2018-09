La rapina è una comica

Una rapina veramente mal riuscita. E' accaduto in Colorado, nella città di Aurora. Nelle immagini diffuse dalla Polizia di Aurora, un uomo, ripreso dalla telecamere di sicurezza di un negozio E - Cig fa irruzione nell'esercizio commerciale con occhiali da sole e cappellino rosso: ma nel momento in cui estrae la pistola per puntarla contro la commessa, l'arma gli scivola oltre il bancone. Ma non finisce qui. Tenta di riprendere la pistola oltre il bancone e non ci riesce, scivola goffamente. Alla fine tenta la fuga. Peccato però che nella concitazione gli si slacciano i pantaloni. (Video, Facebook - Aurora Police Department)