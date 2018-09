L'uragano Florence visto dallo spazio, immagini impressionanti

L'urgano Florence è stato declassato a categoria 2, ma fa ancora paura. Secondo le ultime informazioni, infatti, potrebbe provocare danni di proporzioni storiche sulla costa sudorientale degli Stati Uniti. In questo video diffuso dalla Nasa si vede chiaramente l'impressionante occhio del ciclone. Viaggia a quasi 200 chilometri orari, spiega il National Weather Service: "Sarà probabilmente la tempesta di una vita per una parte della costa della Carolina". Il presidente Donald Trump ha ripetutamente allertato la popolazione sui rischi, esortando a rispettare gli ordini di evacuazione che hanno riguardato 1 milione di persone, anche se i rischi sono reali per almeno 2 milioni di cittadini americani. (Video - Courtesy Nasa)