Bmw, ecco la moto a guida autonoma

Non è la prima volta che sentiamo parlare di guida autonoma, riferita però alle automobili. Ma in questo caso il discorso diventa più ampio. Bmw ha infatti portato il concetto di guida autonoma sulle moto, presentando in occasione del BMW Motorrad Techday 2018 una R 1200 GS capace di muoversi autonomamente. Nell'area test del gruppo BMW di Miramas, la moto ha fatto il suo primo giro. Sviluppato dall'ingegner Stefan Hans e dal suo team, il veicolo parte da solo senza problemi, accelera, gira e rallenta fino a fermarsi. Il video è stato postato dalla casa tedesca sui suoi canali social. BMW ha realizzato questo prototipo non pensando di iniziare a produrre una moto completamente indipendente, ma per sfruttare tale tecnologia di base per lo sviluppo di futuri sistemi tecnologici finalizzati a migliorare sempre di più la sicurezza dei motociclisti, senza intaccare minimamente il piacere di guida. (Video BMW Motorrad)