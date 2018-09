Una tempesta di fulmini accompagna Florence

In questo video diffuso dal NOAA e dal National Environmental Satellite, l'arrivo tra i fulmini, in time lapse, dell'Uragano Florence sulla costa Est degli Stati Uniti. Florence è stato comunque declassato a categoria 1, mentre alcune zone sono già state investite da venti fortissimi, fino a 150 chilometri all'ora. Nonostante il declassamento, il Centro nazionale degli uragani di Miami continua ad avvertire che si tratta comunque di una tempesta che ha il potenziale di uccidere "molte persone" e che permane il rischio di inondazioni "catastrofiche". A oltre un milione di persone in North Carolina, South Carolina e Virginia è stato ordinato di lasciare le loro case. (Video NOAA / National Environmental Satellite).