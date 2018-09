Concerto improvvisato degli U2 al Refettorio Bottura di Parigi, la mensa per clochard aperta dal super-chef tre stelle Michelin Massimo Bottura. Per calmare una bimba in lacrime Bono l’ha pesa in braccio e ha cantato ‘One love’. “Grazie a Bono, agli U2 e a tutti i volontari che sostengono il progetto”, ha scritto Bottura su Facebook postando il tenerissimo video