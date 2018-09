Schiaffone al ragazzino, l’autista divide la Francia

Una petizione con oltre 82mila firme per non far perdere il posto all’autista francese della RATP che giovedì scorso ha schiaffeggiato un adolescente ad Arcueil e ora rischia la sospensione dal servizio. A scatenare il gesto dell’autista erano stati gli insulti del ragazzo che dopo aver attraversato senza guadare davanti all’autobus costringendo l’uomo a inchiodare, l’aveva anche preso a parolacce. Fuori dai gangheri l’autista era così sceso dal pullman dando al ragazzino uno schiaffone davanti ai compagni. La scena è stata ripresa col telefonino da un altro ragazzino che l’ha poi messa su internet facendo così scattare l’immediato provvedimento disciplinare da parte dell’azienda dei trasporti francese. Ma l’autista ‘castigatore’ del ‘ragazzino maleducato’ è diventato l’eroe del web facendo scattare una gara di solidarietà per lasciare al suo posto l’autista (video Twitter/maestro_jr)