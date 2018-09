Aghi nelle fragole, una montagna di frutta invenduta

Il caso degli aghi nelle fragole sta travolgendo il mercato ortofrutticolo australiano. Potrebbe causare perdite di oltre 116 milioni di dollari. Alcune persone sono state infatti ricoverate in ospedale per aver ingerito spilli e la Nuova Zelanda ha chiuso le importazioni di fragole dall'Australia. Proprio per questo Stephanie Chheang figlia di due imprenditori agricoli ha diffuso questo video. Una vera e propria video denuncia. Ha filmato i cumuli di frutta invenduta dell'azienda di famiglia. "In tre giorni abbiamo perso tutto. Mia madre e il mio patrigno hanno lavorato una vita intera per mettere su questa azienda", ha scritto su Facebook Stephanie Chheang sotto il video visualizzato da 5 milioni di utenti. (Video Facebook, Stephanie Chheang)