"Io in business?", Di Maio mostra il biglietto

Un videomessaggio dalla Cina per mostrare il biglietto di andata in classe economy smentendo così chi nel Pd affermava che il vicepremier viaggiasse in business class. “Io li ringrazio sempre quelli del Pd – dice Di Maio nel video - perché sono dei grandi, grazie a loro facciamo capire che noi siamo persone serie e loro raccontano menzogne, come vedete è un biglietto di economy di un volo di linea”. E nel post su Instagram scrive: “Quelli del Pd sono talmente abituati agli Air Force Renzi che pensano che sia impossibile che il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro possa andare in Cina con un volo di linea in Economy. Be’ io l'ho fatto. E in tre mesi e mezzo da ministro non ho mai preso l'aereo di Stato. Quel parlamentare del Pd ha detto solo un'altra fake news. In questo video c'è la verità. Adesso torno a lavorare per creare opportunità per le nostre imprese in Cina”