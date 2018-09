Code e caos, Genova tagliata in due

Genova tagliata in due dal tragico crollo di Ponte Morandi. Nel reportage dell'AdnKronos, le nostre telecamere immortalano una città che cerca di risollevarsi dopo il disastro, tra smog, traffico, code e caos. Rallentamenti all'ordine del giorno, per mandare in tilt il traffico basta un banale imprevisto. E i cittadini sono esasperati.