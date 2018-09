Cercasi talenti puri. Oltre un migliaio di giovani artisti, tra ballerini, cantanti e attori, al Sistina per le audizioni dei musical ‘Jesus Christ Superstar’, We Will Rock You’, School of Rock’ e Mamma mia!’, prodotti dalla PeepArrow di Massimo Romeo Piparo. Tra speranze, paure e attese, saranno solo 40 (20 uomini e 20 donne) quelli che realizzeranno il sogno di salire sul palco.