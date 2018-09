"Happy birthday Andrea", da Madonna a De Niro gli auguri dalle star a Bocelli

U2, Tom Cruise, Elton John, Madonna, Al Pacino, Robert De Niro, Francis Ford Coppola, Michael Redford, Annie Lennox, Barbra Streisand, John Travolta, Sylvester Stallone, David Foster, Placido Domingo, Larry King, James Taylor, Billy Joel, Charles Aznavour, Aida Garifullina, Bob Ezrin, la lista delle star internazionali che oggi si uniscono ai festeggiamenti del 60esimo compleanno di Andrea Bocelli è lunghissima. Raccolti in un video a sorpresa, postato sulla pagina facebook cantante i più grandi nomi dello show business mondiale manifestano tutto il loro affetto. C'è chi si cimenta con l'italiano, chi canta, chi suona, ognuno esprime in maniera sentita il suo abbraccio all'artista in questa giornata di festa.