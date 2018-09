Venditti infiamma l'Arena

"È come un viaggio tra passato e futuro, ed è molto emozionante". Così Antonello Venditti ha celebrato ieri, in un'Arena di Verona strapiena, i 40 anni di "Sotto il segno dei pesci". Un concerto imprevedibile, lungo oltre tre ore e mezza, in cui il cantautore romano non ha mancato di emozionare il pubblico con molti dei grandi successi della sua carriera. Nel video un medley di "Raggio di luna", che Venditti ha scelto per l'inizio del live, "Sotto il segno dei Pesci" e "Notte prima degli esami".